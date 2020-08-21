السيسى يرحب بوقف إطلاق النار بليبيا..ويؤكد: خطوة هامة لتحقيق التسوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية Advertisements وكتب الرئيس علي صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي:"ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها"



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