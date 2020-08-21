شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مواطن يدفع 33 مليون جنيه تصالح على 9 عمارات مخالفة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الحكومة لـ 11 شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، بينها شائعة بمد فترة قبلو تظلمات الثانوية العامة، فضلا عن تقارير عربية وأجنبية، ورياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر.

رئيس مجلس النواب الليبي: نطالب جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن البرلمان يطالب جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

القمة فوق الجميع.. مباراة الأهلى والزمالك تخطف الأنظار قبل 24ساعة من انطلاقها.. الغيابات تضرب الأحمر.. الأبيض جاهز بالقوة الضاربة.. أوراق فايلر "محفوظة" فى موقعة استاد القاهرة.. وكارتيرون يجهز سيناريوهات الفوز

لا صوت يعلو فوق صوت القمة فى الشارع الكروى المصرى والعربى.. فالجميع لا يتحدث إلا عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

قمة تحت أنظار الملايين أهمية قمة الكرة المصرية جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلي كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

التنمية المحلية: مواطن بكفر الشيخ يتصالح على 9 مخالفات بناء بـ 33 مليون جنيه

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة فى 9 طلبات للتصالح فى مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم، أن المواطن "ع . م" تقدم وكيلاً عنه بـ 9 طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التى تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم 5 وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها فى كل عقار على حده وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذى اعلنته المحافظة .

هالة صدقى ترد بقوة بعد قضية إنكار نسب أولادها: بيهرب من حكم حبس النفقة

ردت الفنانة هالة صدقي على قضية إنكار النسب التى رفعها زوجها، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة، "لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضى على مستقبلهم الرياضى وفِى الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِى الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".

هيئة الدواء توضح حقيقة وجود عجز فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية الأورام، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، كما يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشيرةً إلى اتجاه الدولة نحو تصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محلياً، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات مرضى الأورام من الأدوية.

جريمة هزت إسرائيل.. 30 رجلا تناوبوا على اغتصاب قاصر ونتنياهو: هذا صادم

تعرضت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 16 عاما لجريمة اغتصاب بشعة قام بها نحو 30 إسرائيليا بعسقلان، في أحد فنادق مدينة إيلات في خليج العقبة، وتم اعتقال عدد من مرتكبيها، وقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، أمس الخميس، حملة إدانة للاغتصاب الجماعي، حيث أثارت القضية صدمة في أنحاء إسرائيل، بعد أن أشارت الشهادات إلى أن الرجال اصطفوا أمام غرفة فندق الفتاة القاصر، ينتظرون دورهم لاغتصابها، حيث فشل شهود العيان في التدخل، بحسب "روسيا اليوم".

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع

وتضمنت هذه الشائعات حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة ووجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية وأخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع واستبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

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موجز الخدمات.. مسجد النور يستقبل آخر صلاة جمعة بعدد محدود من المصلين

قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأخبار الخدمات من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم شروق وجدى، والذى استعرض فيه آخر وأهم أخبار الخدمات.

وجاء في بداية الموجز استعراض لما قالته وزارة الأوقاف إنها ستنقلُ خُطبة الجُمعة اليوم من مسجد النور بالقاهرة، وذلك بعدد محدود للمصلين، مشددةً على أن قرار عودة فتح المساجد أمام المُصلين، لن يتمُ تطبيقُهُ اليوم، وسيبدأُ العمل به يوم الجُمعة المُقبل المُوافق 28 أغسطس، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط التي أعلنتها الوزارة تنفيذاً لقرارِ لجنةِ إدارةِ أزمة كورونا بمجلسِ ِالوزراء.

10 معلومات عن عضو الكنيست عزمى بشارة.. جاسوس إسرائيلى مدلل من تميم بن حمد

يحظى عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق "بدلع" من تميم بن حمد أمير قطر، الذى يفتح له خزائن قطر، ليؤسس ما يروق له من منصات إعلامية تستهدف زعزعة الاستقرار بالدول العربية وتنفذ أجندة مغرضة، فمن هو عزمى بشارة الذى اصطفاه تميم بن حمد أمير قطر ليدير المنظومة الإعلامية القطرية.

"منظومة الشكاوى الحكومية" تستقبل 2 مليون شكوى على مدار 3 سنوات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بعنوان " 3 سنوات في خدمة المواطن" يرصد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2020؛ في التعامل مع شكاوى المواطنين واستجابات الجهات الحكومية المختلفة.

الحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة.. لا صحة لفرض ضريبة على عملاء المحمول أو وجود عجز بأدوية الأورام بالمستشفيات.. التعليم: المنشور المتداول لمصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد مزيف ولا مد لفترة قبول تظلمات النتائج

لحكومة تكشف حقيقة 13 شائعة..لاصحة لفرض ضريبة على عملاء المحمول أو وجود عجز بأدوية الأورام بالمستشفيات..والتعليم:المنشور المتداول لمصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد "مزيف" وتنفى مد فترة قبول تظلمات النتائج الثانوية العامة أسبوعاً

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة انتشرت فى أسبوع .

حكومة الوفاق تعلن وقف إطلاق النار فى كامل الأراضى الليبية

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا".. المساجد تؤذن آخر أذان نوازل لصلاة الجمعة

أقامت مساجد مصر أذان ظهر اليوم الجمعة، بآخر أذان نوازل منذ قرار غلق المساجد، حيث من المقرر أن تؤذن مساجد مصر يوم الجمعة المقبل 28 أغسطس صلاة ظهر الجمعة بالصيغة الطبيعية للأذان بدلا من صيغة أذان النوازل، حيث ستفتح المساجد الكبرى والجامعة أبوابها للمصلين لأداء صلاة الجمعة وفقا لقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

الطقس غدا مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

أردوغان يصدم العالم بعد "آيا صوفيا" بتحويل "دير شورا" التاريخي إلى مسجد

أسابيع قليلة فقط مرت على غضب العالم، من استفزازات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتحويله متحف آيا صوفيا، الذى يحتضن بداخله رموز الديانات الثلاثة إلى مسجد، ليعود من جديد بتحدٍ آخر للثقافة والحضارة والسلام، ويعلن تحويل معلم آخر أثرى تتزين جدرانه بالفسيفساء والرسوم المسيحية التاريخية، إلى مسجد.

ونشرت صحيفة انبندنت التركية، خبرًا صباح اليوم حول مرسوم في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الجمهورية التركى رجب طيب أرودغان، بشأن تحويل دير شورا المسيحى التراثى في منطقة الفاتح باسطنبول إلى مسجد للعبادة.