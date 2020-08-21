شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية: شكلي قبيح.. والجامعة: عملنا الصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة جديدة للتنمر والعنصرية، عانى منها شاب، مازال فى بداية حياته، أراد أن يدخل اختبارات كلية التربية الرياضية، التى يتمنى أن يلتحق بها، ولكنه وبحسب روايته، وجد تنمرا وعنصرية ضده بسبب شكله، حيث يعانى الشاب أحمد عمر من مشكلة فى الشفاة، تطلبت عملية جراحية، وعملية أخرى خلال الفترة المقبلة، ليعود كما كان طبيعيا، ولكن هذا الأمر أثر على شكله، وهو ما جعل الشخص الذى يقوم بالاختبارات، يطرده، ويرفض إكماله للإختبارات.



الشاب أحمد

الشاب أحمد عمر، كتب بوست عبر حسابه على "فيس بوك"، بدأه بكلمة "أنا قبيح"، ولكن سرعان ما انتشر البوست الذى يروى فيه تفاصيل الواقعة بشكل كبير على "السوشيال ميديا"، ليجد أحمد كل الدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد "فيس بوك"، فى أقل من 17 ساعة فقط.



الشاب ضحية واقعة التنمر

أحمد روى الواقعة قائلا، "انا شكلي قبيح ..موقف حصلي انهارده وانا بقدم كلية تربية رياضية.. رحت الساعه ٩ الكليه عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت أنزل وأطلع من الساعة ٩ للساعه ١ وبعد كدا قعدت ساعة على ما دخلونى ودفعت ٤٥٠ جنيه الأول غير الورق اللى صورته وبعد كدا دخلت وقلعت بلبوص لامؤخذه ماعدا البوكسر وبعد كدا قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدا رحت للدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشره ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد واقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شويه ومركز ف شفتي اوى"



احمد عمر

وتابع الشاب، "بعدها ندهلي قالى اسمك اي قولتله كذا كذا يادكتور قالى اى اللى ف شفتك دا.. قولتله عمليه حضرتك وبعد 5 شهور بالكتير هعمل عمليه تانية وشفتى هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقا زي الفل.. فقالى طب ارجع تانى وقفت مع زمايلى فلقيته قالهم روحوا انتو للخطوات اللى بعد كدا وقالى أقف انت عاوزك.. طبعا انا استغربت.. اللي هو فى أى وبعدين اي البصات اللي بيبصهالي دي ف بعد ما ذنبنى شويه قالي تعالى فروحت قالي روح البس هدومك وروح"

وأضاف، "قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجرى ولا حتى الخطوات اللى بعد كدا.. قالي انت شكلك مينفعش.. قالي عشان مصلحتك بس قولتله الكلية كلها حركة وجرى وسباحة ولو فى بوكس وملاكمه ف انا بقول لحضرتك انا بعد 5 شهور كل دا هيبقا زى الفل.. قالى انت كشكل اصلا مينفعش يبنى وبعد كدا قالى يلا اتفضل روح البس وروح... طب اقسم بالله ان كان معايا واحد ميقلش عن ١٢٠ كيلو واتقبل عادي"

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وأردف، "نزلت سألتهم وقولتلهم عاوز الـ ٤٥٠ بتوعي عشان امشى لاني لسه حتى مدخلتش الاختبارات ولا عملت اى حاجه يعني دفعتهم عالفاضى الاقي الأمن يقولي بح ياباشا كان فيه وخلص مينفعش تاخدهم تانى.. طلعت لحد مهم فوق ف مكتبه قالي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم.. قولتله تمام بس انا اصلا مدخلتش الاختبارات يعني لو دخلت اوك إنما أنا مدخلتش.. ان جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه انه ميقدرش يعمل شئ نزلت وانا مش مسامح ف الفلوس طبعا.. اللي موتنى أن انا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكليه على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبى.. يعني انا قبيح.. بلد ماشيه بالعنصرية طول عمرها.. انا وانا طفل ياما خدت تريقه و اتعنصرت عنصره هدت امالي وطموحاتي في حاجه انا مليش ذنب فيها.. والله مش انا اللي خلقتنى عشان اكون وحش فنظركم"

ومن جانبه نشر الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ، ردا على ما نشر أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، وذلك على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك "

وقال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ، فى بيانه نود أن نوضح أننا جميعا بدأ من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودين لخدمة أبناؤنا الطلاب واعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وارشادهم الي الصواب دائما، وكليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عده اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي .

وأوضح الدكتور عبد الحليم عكاشة ، حيث أن الطالب المتقدم يمر بعده مراحل اولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية ، أن يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الثاني وهو اختبار قياس الطول والوزن ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي وهو اختبار القوام ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي وهو اختبار السمات الشخصية ،ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الرياضي ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك ،ويتم استبعاد الطالب الغير مستوفي للشروط أولا بأول.

وتابع عميد كلية التربية الرياضية ، أما ما حدث لابننا العزيز احمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في احدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام ، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الاطلاق ومن الممكن أن يكون مبدع جدا ومتميز جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية.

واستطرد " نحن أبداً أبدا لا نرضي بأن يهان لدينا أي طالب علي الاطلاق بدليل أن احد الاساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب علي انفراد ومن قرب نظرا لمراعاته نفسياً واوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الانسانية والتي فهمت عكس ما قصدي منها تمام .

وأردف " أود أن أوضح للجميع اختصاصات لجنة اختبار القوام والتي يقف فيها الطالب امام لجنة الاختبار بالشورت الرياضي فقط حتي تتمكن اللجنة من رؤية جميع اجزاء جسم الطالب والتأكيد من خلو جميع هذه الأجزاء الظاهرة من أي عيوب أو انحرافات قواميه تعيق الطالب عن الاستمرار والنجاح في العمل في هذا المجال فيما بعد ولذا تطلب اللجنة من الطالب عمل بعض المهارات الحركية التي تبين خلوه تمام من هذه العيوب الخلقية والبدنية وكل هذا لصالح الطالب قبل التحاقه بالكلية"وأخيرا اتمني لا بناؤنا الطلاب جميعا التوفيق والسداد فيما يوفقهم الله اليه .

وقال الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ " أن كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية لها اختبارات مؤهلة وهو ما لم يوفق له الطالب أحمد غريب ، موضحا فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن من خلال ما ذكره الطالب على مواقع التواصل الاجتماعى يؤكد ان الكلية تسير بشكل صحيح حيث أن لجنة القوام تفحص القوام بشكل دقيق بدليل ان المتخصص طلب الطالب على انفراد منعا لايذاءه وحرصا على مشاعره وحالته النفسية وسأله عما فى وجه وذكر الطالب ذلك فى منشوره وأكد وجود العيب وأنه سيكون بحالة جيدة بعد فترة "

وتابع عميد كلية التربية الرياضية : أن اللجنة اكتشفت المشكلة مع رفع الطالب الكمامة لانها كانت تغطى وجه والمفترض أن يتم فحص كل أجزاء جسم الطلاب المتقدمين لكلية التربية الرياضية .

واستطرد أن لجنة القوام تفحص جميع أجزاء جسم الطالب لان لو في اى انحراف لاى جزء فى الجسم الانحراف يعيق الطالب من العمل بالكلية وبالتالي يكون غير متميز ، وليس معنى ان غير لائق انه وحش ولكن غير لائق بالنجاح فى كلية التربية الرياضية وهذا ليس معناها انه قبيح والطالب مسئول عن فهمه متابعا" لا يوجد اطلاقا احد بالكلية قال للطالب شكلك وحش ، موضحا ان الطالب المسئول عن فهمه لأن ذلك لا يعنى تنمر اطلاقا.