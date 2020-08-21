شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة "بوق الكذب" لتشويه مصر.. إليك أحدث معلوماتها المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قناة الجزيرة أساليبها المغرضة وحربها ضد مصر لتشويه صورتها، والتى تسعى من خلالها فى استمرار محاولات إشعال فتيل الفتنة فى مصر وبين شعبها وقيادته. ومن أحدث أخطاء القناة القطرية فى حق الدولة المصرية ما روجته ضد حملات الدولة لإسترداد أراضى الشعب وزيفت الحقيقة ما يحدث بأنه حملات للنيل من بيوت الله ونشرت أخبار عن إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار ومسجد أبو الإخلاص الزرقانى بغيط العنب بالإسكندرية متجاهلة بناء 14 مسجدا بطول محور المحمودية على أحدث طراز. Advertisements محاولة بذلك تعطيل حركة البناء والتنمية محاولات القناة القطرية ليست جديدة فمن قبل اعتادت على فبركة فيديوهات مثل الإدعاء بخروج مظاهرات أو تزييف حقائق عبر صور مزيفة لنشر الشائعات والفتن فى المجتمع المصرى وفى هذا الفيديو، نرصد معا ما قامت به "الجزيزة" خلال الأيام الأخيرة ضد مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة "بوق الكذب" لتشويه مصر.. إليك أحدث معلوماتها المضللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.