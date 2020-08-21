شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 21 رحلة طيران دولية على متنهم 3243 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة 21 رحلة جوية تقل على متنها 3243 راكبا قادمين من عدة جهات دولية منها واشنطن فيينا أثينا فرانكفورت وأسطنبول وصلالة ودبى والشارقة واليمن وجده والرياض وأبوظبى.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام أصحاب الجنسيات الأجنبية بإظهار تحاليل الPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة