شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف سيدنى يترأس صلوات ليلة عيد السيدة العذراء بكاتدرائيتها فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها، السهرة الروحية باللغة العربية - صلوات ليلة العيد- بكاتدرائية القديسة العذراء والقديس مار مينا بحى بيكسيلى فى مدينة سيدنى الاسترالية، احتفالاً بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم .



جانب من الصلاة

وقد بدأت السهرة بصلاة العشية، وأعقبها صلاة التسبحة وبعض الترانيم الروحية، على أنتختتم السهرة بالقداس الإلهى فى الساعات الأولى من صباح غدا السبت ، وقد شارك الصلوات القس عبد المسيح جرجس .



جانب من الصلاة

وفى الوقت نفسه اقيمت السهرة الروحية باللغة الإنجليزية بالكنيسة الصغرى، على أن يقام 3 قداسات صباحاً الاول باللغتين العربية والانجليزية يعقبه قداسان، إحداهما بالعربية والآخر بالإنجليزية .