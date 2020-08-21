شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 102 ألف طن و965 حاوية و5478 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 54 سفينة منها سفينتان حاويات و27 سفينة بضائع عامة، و16 سفينة صب جاف و9 سفن صب سائل، ووصلت 14 سفينة، وغادرت 13 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة يجري تفريغها.
كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم وخشب، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة جاهز منهم للدخول 7 سفن جاري دخولهم طبقاً لأولويات التراكي، عدد 17 سفينة غير جاهزة ، وتم دخول وخروج 5478 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن وبلغ عدد الحاويات الصادرة 421 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 544 حاوية.
وتابع الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ .
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