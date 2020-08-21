شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام عمل المخابز البلدية لليوم الرابع من تطبيق التكلفة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مديريات التموين بالمحافظات والإدارت التابعه لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعته تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي .

وكشف تقرير لوزارة التموين أن مديري المديريات والإدارات التابعة لهم يقومون بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ب 5 قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وأشار مديري المديريات الي وجود غرفة عمليات بداخل كل مديرية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز وانتظام صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية5 قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان وان هدف الحملات أيضا هو تذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج و المخابز البلدية والتى يصل عددها الي 30 الف مخبز تنتج يومياً يقرب من 250-270مليون رغيف فى اليوم.

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.