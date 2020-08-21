شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة ثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع دفعة ثالثة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو خلال أيام، قادمة بحرا من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية للخط الثالث.

والقطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

Advertisements

والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .