شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5 ملايين جنيه.. «سموم الإسكندرية» الجديد يدخل الخدمة رسميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل مركز السموم الجديد، التابع لكلية الطب في جامعة الاسكندرية، الخدمة رسمياً بعد نقله إلى مقره الجديد داخل مبنى ملحق بالمستشفى الرئيسى الجامعى، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

وقال مصدر طبى بالمركز أن الهدف من المبنى الجديد، هو تحسين مستوى الخدمة الطبية، والاعتماد على الأجهزة الكشفية المتقدمة، واستيعاب أكبر عدد من المرضى في إطار حرص إدارة المستشفيات الجامعية على تقديم مستوى أفضل للرعاية الطبية.

ولفت إلى مركز السموم الجديد، تم تجهيزه واعداده بتكلفة بلغت 5 مليون ( تبرع من المجتمع المدنى ) واستقبل المرضى بدءاً من أمس علما بأن العمل لم يتوقف حتى اثناء عملية النقل من مقره القديم إلى المستشفى الرئيسى الجامعى.

بتكلفة 5 مليون جنيه .. مركز سموم الاسكندرية الجديد يدخل الخدمة رسميا

وأضاف أن المركز يضم 30 سرير منهم 2 للاستقبال و4 للرعاية المتوسطة و2 سرير اقتصادى لمن لا يرغب في البقاء في العنابر الخاصة بالمركز، كما يجرى الإعداد لإنشاء معمل حديث، حيث تم استلام أجهزة حديثة تأكيدية لايه تحاليل الأدوية والمخدرات وهو جهاز الكروماتوجرافي الغازي «GC MS»، يبلغ سعره 1.6 مليون جنيه تكفلت به كلية الطب والذي يتميز بدقته العالية وحساسيته الفائقة في الكشف عن المركبات الكيميائية والمخدرات (45 ألف مركب)،كما يجري تحليل كمي ونوعي لمخاليط المركبات الثابتة والمتطايرة منها في العينات.

وأوضح أن الجهاز الجديد يعتمد التحليل على تقنية «الكروماتوغرافيا الغاز»، تماشيا مع سياسة الدولة نحو مجتمع خال من المخدرات.

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