شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 15 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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