شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط في انتخابات «أسنان الدقهلية» وسط إجراءات وقائية ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالدقهلية، اليوم، والتي يتنافس عليها المرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعية، ومنطقة وسط الدلتا.

وشهدت الانتخابات اقبال متوسط من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة والى وفرت للناخبين أدوات التعقيم، والكشف عن درجات حرارة للناخبين، وأكدت على الالتزام بالتباعد ومنع الزحام، وغيرها من الإجراءات للحفاظ على أعضائها خلال جولة الانتخابات .

وأعلنت عن فوز الدكتور حاتم الجندي بمقعد نقيب الدقهلية بالتزكية بينما يتنافس مقعد النقيب العام 10 أطباء، بالإضافة إلى 8 يتنافسون لعضوية النقابة العامة فوق السن، و11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق .

ويتسلم الناخب 4 بطاقات الأولي باللون الأزرق ويختار منها مرشحين الأول فوق السن وآخر تحت السن، لعضوية مجلس النقابة الفرعية، وبالنسبة للنقابة العامة والمناطق، فيتسلم الناخب 3 بطاقات الأولي حمراء لاختيار النقيب العام، والثانية خضراء لاختيار مرشح واحد فقط لمنطقة شرق الدلتا، والبطاقة الثالثة بيضاء لاختيار 3 مرشحين فوق السن، و3 مرشحين تحت السن، للنقابة العامة.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية