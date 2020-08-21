شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان العمري يطالب الحكومة بفتح الشواطئ العامة بمطروح حتى باشتراطات صارمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد النائب سليمان فضل العميري، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فتح الشواطئ العامة بمطروح، والتي تتمثل في شاطئ روميل ومنطقة باب البحر والفيروز وشاطئ مطروح العام والكورنيش والغرام والأبيض.

وأكد العميري، في بيان صحفي له اليوم، أن هذه الشواطئ تمثل متنفسا للكثير من المواطنين سواء العاملين بها أو العامة، وفي ظل حزمة الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، والتي أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن تراجع أعداد الإصابات بصورة كبيرة، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في قرار الغلق.

وأكد العميري، أن الفتح سيكون وفقا لاشتراطات صارمة ولن يكون هناك تهاون من أحد، خاصة أن قرار الغلق شكل خسارة لجميع العاملين بهذه الشواطئ في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

وطالب العميري، بإعادة الفتح تدريجيا وفقا لاشتراطات صارمة بسبب إشغالات محددة وفقا لما توصى به لجنة متابعة الأزمة، خاصة أنه في الوقت الذي يتواصل غلق الشواطئ توجد شواطئ أخرى تابعة لبعض النوادي تستقبل المصطافين وتعمل بنسبة مائة في المائة، وكذلك الإشغالات بالساحل الشمالى، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أكدت أن المواطنين لديهم من الوعي ما يجعلهم جديرين بتحمل المسئولية وعدم التهاون في التعامل مع الأزمة، خاصة أن التعايش أصبح أسلوب حياة.