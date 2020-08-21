شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3260 مخالفة وتعدي علي الأراضي لزراعية وأملاك الدولة بالغربية (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 3260 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 20/ 8 / 2020

وأشار محافظ الغربية أنه تم إزالة 885 مخالفه تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدان و22 قيراط و5 أسهم، وإزالة 774 مخالفة بناء بمساحة 95 ألف و305 مِتْرًا. بالإضافة إلى إزالة 1601 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و478 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم .

واكد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.