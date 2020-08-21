شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الأسبق بجامعة الدول العربية يثمن التطورات المهمة على الساحة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن السفير سيد قاسم المصري مندوب مصر الأسبق في جامعة الدول العربية، على التطورات المهمة على الساحة الليبية، وما أعلنته حكومة الوفاق الليبية أمس الجمعة، من وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، معتبراً أن هذه التطورات مهمة للغاية وتؤكد أن الاتجاه الآن على صعيد الأزمة الليبية، يسير باتجاه الحل السلمي وليس المواجهة المسلحة، بين الأطراف المتنازعة.

وقال أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح سيجتمعا الأسبوع المقبل في المغرب لتقريب وجهات النظر، وبخاصة أن المغرب بلد محايد وليس مصلحة مع أي من الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الاتجاه العام حاليا يسير بإتجاه تنحي خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية الموالية لمجلس النواب خطوة للوراء، والدفع بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للأمام لأنه شخصية تلقي قبولاً من الأطراف كافة، في حين أن محاولة اللواء حفتر دخول طرابلس بقواته في الفترة الماضية جعلت منه شخصية غير مقبولة لبعض الأطراف.

وأشار السفير سيد قاسم إلى ان الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في فتح الموانىء النفطية والمصافي، والدعوة لعودة البنك المركزي للإشراف وتحصيل عائدات النفط للصرف منها على كافة متطلبات المعيشة للشعب الليبي، ما هي إلا مقدمات لتفاهمات تتم من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة تجنباً للمواجهات العسكرية، بين الأطراف الليبية.

وكشف مندوب مصر الأسبق في جامعة الدول العربية، إلى أن هناك اتصالات تجري تحت السطح بين مصر وتركيا، وهو ما يتضح من اختلاف نبرة الرئيس التركي في مهاجمة مصر خلال الفترة الماضية، وعدم انخراطه في الهجوم والتطاول على مصر، على عكس ما يقوم به حاليا من هجوم شديد على دولة الامارات العربية المتحدة، قائلاً أنه من كل هذه المعطيات نستطيع أن نتلمس أن هناك شيء جيد يجري الاعداد له بشأن هذه الأزمة.

وأوضح أن ما طلبه عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، من ضرورة تفكيك الميليشات المسلحة في ليبيا وابعاد المرتزقة مطالب مشروعة ومألوفة، وأن أي مطالب يمكن أن يطرحها الجانبين وقد تبدوا مبالغ فيها، يمكن التوصل إلى تسوية وحلول وسط لها، لكن ذلك يتم فقط على مائدة التفاوض وخلف الأبواب المغلقة .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر بياناً قال فيه«إنطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية».

وأكد المجلس الرئاسي أن «تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها».

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: «انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه

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وأضاف البيان أن «رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى «انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين».