شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الإسكندرية: 15 مخالفة بالأوكازيون الصيفي.. وإلغاء تصاريح 3 متاجر للغش التجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن 300 متجراً يشاركون في الاوكازيون الصيفى، الذي تم مده شهراً حتى 22 سبتمبر المقبل، بدلأً من 22 اغسطس الجارى، وفقا لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف إنعاش ورواج الأسواق وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للمواطنين والتجار في أن واحد.

وأوضح «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية حررت 15 مخالفة خلال فترة تنظيم الاوكازيون، بينها 12 مخالفة «أوكازيون بدون تصريح»، و3 مخالفات «أوكازيون وهمي» للإعلان عن أسعار غير جدية وتم إلغاء تصاريحهم وتحرير قضية غش تجارى.

ولفت إلى أن، الاوكازيون يقدم المعروض للمواطنين بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 50%، وأن المديرية تمارس دورها بالرقابة على المتاجر التي حصلت على تصريح من المديرية بالدخول في الاوكازيون للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار من عدمه، خاصة وأن المتجر من حقه تحديد نسبة التخفيض لكن عليه الالتزام بتحقيقها وهو ما يتم متابعته من قبل إدارة التجارة الداخلية في المديرية .

وشدد على تسيير لجان تفتيش مفاجئة من ادارة التجارة الداخلية على المحال التي حصلت على ترخيص وعددها 280 متجرا، لتنفيذ توجيهات الوزير لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.