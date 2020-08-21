شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الحماية من كورونا تتصدر مشروعات تخرج «هندسة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رمضان بسيونى، عميد كلية الهندسة، بجامعة المنيا، نجح طلاب الفرقة النهائية بالكلية في كافة أقسامها العلمية بإنجاز مشروعات التخرج والتي شهدت هذا العام العديد من الابتكارات من أبرزها تصميم تطبيق موبيل لقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم لمساعدة مرضى كورونا، كذلك تصميم حذاء طبي لمرضى السكر، بالإضافة لتصميم طابعة ثلاثية الأبعاد للسليكون والبلاستيك، وتصميم تطبيق قارئ نص صوتي للمكفوفين، وروبرت يعمل من خلال الموبيل..

وأضاف «بسيوني» هناك مشروعات متعددة طبقا لكل تخصص مثل تصميم مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، مشروعات متعلقة بالتصميم المعماري، والتخطيط العمراني، الطرق والأعمال الإنشائية، ومشروعات صناعات الهندسة الكيميائية وعلاقتها بالبيئة...هناك العديد من الأفكار الجيدة والتي تدرس مشكلات هندسية وتحاول طرح حلولا لها، ومنها ما يهدف إلى تعلم الطالب لمهارات مهنية مثل تصميم معماري لمكون معين، وتصميم نظام تكييف مركزي وكيفية اختيار معدات التبريد..

وأكد «بسيوني» على استمرار النظر بعيني البحث العلمي والتطوير بما يخدم مصر الحبيبة والطفرة التكنولوجية التي تشهدها حاليا الدولة المصرية في كافة القطاعات في ظل قائدها وما يملكه من طاقة ورؤى وخطة إستراتيجية واعده...

يذكر أن كلية الهندسة بجامعة المنيا تؤدى رسالتها منذ سبعينيات القرن الماضي، تضم عشرة تخصصات علمية حكومية وبرنامجين جديدين وهما الميكاترونيات والروبوتات الصناعية وبرنامج البتر وكيماويات.

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد نتيجة لجائحة كورونا وضيق الوقت لفترة تعليق الدراسة، إلا أنه قام طلاب الفرقة النهائية بالكلية في كافة أقسامها العلمية بإنجاز مشروعات التخرج والتى تغطى التخصصات المختلفه بالكلية مثل مشروعات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكيميائية، وهندسة القوى الميكانيكية والطاقة، وهندسة السيارات والجرارات، وهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى والهندسة الكهربية بشعبتيها (القوى والآلات والإلكترونيات والإتصالات) وهندسة الحاسبات والنظم، والهندسة الطبية، وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية...

وكمثيلاتها من كليات الهندسة وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها، وتحقيقا لأهدافها، تأتى أفكار مشروعات التخرج من واقع المشاكل المهنية وما يخدم المهنة ويعود بالنفع على المجتمع في المؤسسات الصناعية، مثل مجالات محطات توليد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات التحلية، ومجال الإنشاءات والطرق، ومجال الصناعات الكيميائية، وهندسة المركبات، ومجال المعدات الطبية بالمستشفيات...

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ومشروع التخرج هو مقرر دراسي كباقى المقررات له مخرجات تعلم إلا أنه تطبيقى وتخدمه كافة المقررات التي في التخصص أو لها علاقة به من تخصص آخر متكامل معه.