شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. وصول الدفعة الثانية من عربات ركاب السكة الحديد الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء الإسكندرية بعد غدا الاثنين الدفعه الثانية من عربات ركاب السكة الحديد الجديدة التي يتم تصنيعها في مصنع ترانس ماش الروسي والبالغ عددها ٣٥ عربة درجة ثالثة من إجمالي ١٣٠٠ عربة يتم تصنيعهم مناصفة بين روسيا والمجر.

وكشفت مصادر رسمية بميناء الاسكندرية ان الدفعة الثانية من العربات ستصل على متن رحلتين الاولي يوم الإثنين وعلي متنها ١٢ عربة ،والثانية يوم الخميس المقبل وعلي متنها ٢٣ عربة.

كانت مصر قد تسلمت الدفعة الاولي وعددها ٣٣ عربة خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين، وقامت السكة الحديد بتشغيل العربات من خلال ٣ رحلات وهي القاهرة / اسيوط واسكندرية وسوهاج، وتراوحت اسعار التذاكر مابين ٥٠ و٦٠ جنيه.

من ناحية أخرى كشف خطاب رسمي لوزير النقل تحت رقم ١٠٣٦١ بتاريخ ٢٤ سبتمبر موجه إلى السكة الحديد يكشف فيه متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصفقة تصنيع ١٣٠٠ عربة في مصر، وطلب وزير النقل في خطابه الرسمي من السكة الحديد التأكيد على اجتماع رئيس الوزراء بجلسته بتاريخ ١٧ سبتمبر بالتفاوض مع التحالف الروسي- المجرى لمدي إمكانية التصنيع المحلي بأسعار تنافسية.

وكشفت مصادر مطلعة ان تحالف ترانس ماش الروسي المجري تراجع عن شرط التصنيع المحلي في مصر على الرغم من موافقته الرسمية، سواء على خطاب النشر الذي قامت به السكة الحديد للإعلان على الصفقة أو من خلال العقد الفني الذي وقعته في ٢٠١٧.

وأضافت المصادر ان السكة الحديد تنازلت عن شرط عن حصتها في التصنيع المحلي وذلك بسبب اصرار مؤسسة التمويل المجرى على ذلك وضم حصة مصر في التصنيع إلى صالح المصنع المجرى، في مقابل الموافقة على القرض المالي للقرض.

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وأضافت المصادر ان التحالف المجرى الروسي تعلل ان الشريك المصرى غير جاهز وهو ما سيؤخر توريد العربات، في محاولة للضغط على مصر واحتياجها للعربات، على الرغم من جاهزية مصنع سيماف للمشاركة في تصنيع حصة مصر، كما فعل في تصنيع عربات vip مع الصين في ٢٠١٦.