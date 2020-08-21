شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إقبال متوسط وإجراءات احترازية.. المنيا تنتخب أطباء الأسنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط إقبال متوسط انطلقت انتخابات نقابة أطباء الأسنان بمحافظة المنيا، للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، صباح اليوم، الجمعة، والتي انطلقت في كافة المحافظات لانتخاب النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية.
بدأت عملية التصويت تحت إشراف قضائى كامل، فى العاشرة صباحا، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطباء المُشاركين بالانتخابات من عدوى فيروس كورونا المستجد.
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