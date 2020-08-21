شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الاسكندرية: عودة الصلوات الجماعية أيام الجمعة والأحد باشتراطات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منير حنا أبيس،رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية الانجليكانية،عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من الجمعة الـ٢٨ من أغسطس الجارى.

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في بيان له اليوم الجمعة،أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية صباحًا، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية في المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.

وشدد رئيس الأساقفة في رسالته للكنائس الأسقفية في مصر،«نجدد تذكيرنا بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس، مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة».

وقال نرفع صلواتنا ونتضرع لله أن يبعد هذا الوباء عن بلادنا الحبيبة مصر، وعن العالم أجمع، مؤكدًا على ضرورة تخصيص صلوات للمرضى والمصابين في كافة الكنائس التابعة له.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وبدأت خدمة الكنيسة الأسقفية في مصر عام 1815، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839، عندما منح محمد على باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.

Advertisements