شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا مدّ لفترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لن يتم مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 يومًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، مُشيرةً إلى أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت منذ الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الحرص على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وتتمثل ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم في سداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد، ومنافذ ماكينات فوري، بالإضافة إلى تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد وصورة ضوئية من الإيصال، ويتم البدء في تقديم الطلبات وسداد الرسوم خلال المدة المحددة لذلك، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).