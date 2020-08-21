شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة رطب.. والقاهرة 34 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، وعلى شمال وجنوب الصعيد مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوباً.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب غرباً وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 42 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30– 14 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «32 – 24»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 27»، أسوان «40 – 29» .

Advertisements