شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظة التاريخية.. الأذان الأخير بعبارة «صلوا في بيوتكم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحظة تاريخية ندعو الله ألا تتكرر مرة أخرى، وهى أذان صلاة الجمعة دون صلاة فى المساجد، والذى يحدث اليوم ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، لآخر بعبارةمرة وينطلق صوت الأذان بعبارة «صلوا فى بيوتكم».

رصدت «المصرى اليوم» تلك اللحظة، وصورت لحظة انطلاق الاذان الأخير بتلك العبارة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عودة صلاة الجمعة من المساجد الرئيسية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠.

بث مباشر من صفحة «المصرى اليوم» على موقع «فيس بوك»

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم

لحظة انطلاق الاذان الأخير بعبارة صلوا فى بيوتكم