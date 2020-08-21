شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لجنة لاستقبال 10634 طالب لإجراء امتحانات الدور الثاني بـ«ثانوي المنيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تم تخصيص 23 لجنة عامة لاسقتبال 10634 طالب وطالبة بامتحانات امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والتي تنطلق السبت 22 من الشهر الجاري. من بينهم 21 لجنة ثانوية عامة، ولجنة خطة عربي وزخرفي، ولجنة لطلاب الصم والبكم .
ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس أمام اللجان.
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