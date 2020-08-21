شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام انتخابات نقابة الأسنان في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادى الجديد، إجراء إنتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، اليوم الجمعة، بمقر الإدارة الصحية بمدينة موط في مركز الداخلة، تحت إشراف قضائى، وذلك لإنتخاب النقيب العام واعضاء مجلس إدارة النقابة العامة فوق السن وتحت السن، بالإضافة إلى ممثل قطاع الصعيد بالنقابة العامة ومجلس إدارة ونقيب النقابة الفرعية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بكر نقيب اطباء الأسنان بالوادى الجديد، إنه تم حسم إنتخابات النقابة الفرعية بالتزكية، فتم فوز الدكتور محمد على والدكتور حسام الصفتى بعضوية مجلس النقابة الفرعية فوق السن، وفوز الدكتور عبدالله كامل، والدكتور محمد سعد بعضوية المجلس تحت السن.

وأضاف أن الإنتخابات تجرى في مقر الإدارة الصحية بمركز الداخلة، تحت إشراف قضائى وينتخب العضو المسدد للإشتراكات من اطباء اسنان المحافظة، النقيب العام، ومجلس إدارة النقابة العامة، وممثل قطاع الصعيد بالنقابة العامة، وبدأت الإنتخابات من العاشرة صباحا ً حتى الخامسة مساء ً، وسط الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والوقائية لضمان الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية الأعضاء اثناء التصويت .

ولفت إلى أن المحافظة تضم لجنة واحدة بمقر الإدارة الصحية بالداخلة ويبلغ عدد اطباء الأسنان بالمحافظة المقيدين بالنقابة نحو 150 طبيب أسنان.