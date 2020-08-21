شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 4500 راكب على متن 37 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصرللطيران الناقل الوطنى عن تسيرها غدا السبت 37 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام، أثينا، بروكسل، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبى، ابوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك ورحلتين جويتين إلى كل من دبى وأبوظبى ورحلة استثنائية إلى كل من جدة والدمام بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى الأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوى.

وتتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.