شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الثقافية تخطط لعدد من الفعاليات الترويجية لتنشيط السياحة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة تخطط لعمل احتفالية كبيرة تكون بمثابة الترويج لإعادة افتتاح الأقصر لاستقبال السياحة فى إطار الترويج لها عالميًا، مشيرًا إلى أنه يتم بحث فكرة عمل حفل موسيقى بالتعاون مع الأوبرا، أو عمل حفل ترانيم صوتية فى معبد الأقصر.

وأكد عثمان على ضرورة الاستقادة والترويج للاكتشافات الكبيرة التي تمت فى العام الماضى فى منطقة البر الغربى، والاستفادة من انتهاء طريق الكباش، والذى يمتد لنحو 2.7 كيلو متر، ويضم 1600 تمثال على كل جانب من جانبى الطريق.

وأوضح أن اللجنة تدرس استعادة برنامج الجذور، والذى كانت بدأته وزارة الهجرة منذ 4 سنوات ويستهدف جذب أبناء المهاجرين المصريين من الجيل الثانى، والثالث.

ولفت إلى أن اللجنة أجرت استطلاع فى عدد من الدول المصدرة للسياحة الثقافية عن إمكانية عودة الحركة منه، وهي إسبانيا، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وعدد من الدول الإسكندنافية، واتضح أن هناك طلب، وأن الحركة سوف تعود سريعًا فى حال الإعلان عن فتح المدينة لاستقبال سائحين.

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ورحب عثمان بقرار مجلس الوزراء بعودة السياحة للاقصر واسوان اول سبتمبر بعد غلق دام لنا يقرب من 6 بسبب فيروس كورونا المستجد. وقام وزير السياحة والآثار، بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضاً عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقاً للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط وزارة الصحة.

وكان وزير السياحة والآثار خالد العناني، قد وافق على فتح ثلاث محافظات سياحية لاستقبال سائحين هي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسي مطروح اول يوليو الماضى.

واشار "عثمان" الى ان الإعلان عن موعد فتح المدينة لاستقبال سائحين تمكن الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية بدء الموسم السياحي الشتوى مبكرًا، لافتا إلى أن هناك 14 فندقًا فقط في محافظة الأقصر حصلت على شهادة الاشتراطات الصحية منذ إعلان الوزارة عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة الجديدة وفقًا لخطتها للتعامل مع فيروس كورونا.