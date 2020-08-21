شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.