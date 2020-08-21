شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: استقرار عمليات التصويت بالتجديد النصفى بكافة اللجان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 52 لجنة، استقرار فى عمليات التصويت، تحت إشراف 55 مستشار، منذ الإعلان عن بداية الاقتراع فى العاشرة من صباح اليوم.

وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى من اللجان الفرعية بالمحافظات، لافتا إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم، ومن المقرر أن يتم فرز الأًصوات فور انتهاء التصويت، ومن ثم إعلان النتائج.

وتُجرى انتخابات التجديد الصنفى، لنقابة أطباء الأسنان، اختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما يتنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.

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وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.