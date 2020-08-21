بث مباشر من مسجد النور.. آخر صلاة جمعة تؤدى بأذان النوازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور بالعباسية، للحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة، وهي الجمعة الأخيرة قبل رفع تعليق الصلوات، وعودتها بالمساجد الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم رفع آخر أذان للنواول في "صلاة الظهر" اليوم الجمعة، بعد أن استمر رفعه لمدة خمسة أشهر، بسبب تعليق الصلوات.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، بأداء الخطبة، ضمن خطة وزارة الأوقاف و منهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: