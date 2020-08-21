سقوط تشكيل عصابي لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات في إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش بالبحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص ( سائق – عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهم إعادة تدويره لزيادة كمياته وتحقيق عائد مادي كبير، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزتهم 10 طٌرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وجوال به كمية من مخدر الحشيش المخلوط بمسحوق الحنة ومواد آخرى مُعدة للكبس والتغليف تزن 15 كيلو جرام ، 246 قرص مؤثر لعقاقير ( كلوزابكسي – باركينول – أبتريل ) ومكبس مكون من أربعة قطع عبارة عن ( إسطمبة – قطعة خشبية – قالب – يد خشبية ) ،كيس بداخله لبان المر ( لبان دكر ) لفافة بلاستيك شفافة تستخدم في تغليف المخدر ومبلغ مالي، هاتفين محمول، ميزان.

وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات والخامات في عمليات التصنيع والمبلغ النقدي من متحصلات البيع واستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة في الترويج للمواد المخدرة على عملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثمانمائة ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.