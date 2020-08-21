ضبط تاجر مخدرات غسل 3 ملايين جنيه في تأسيس الشركات وشراء السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 3 مللايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإستئجار فرع شركة للصرافة - كائنة بمدينة مينا القمح بالشرقية ، وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة المٌشار إليه قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، والاحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات المشار إليه، وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود)، وقُدرت عمليات الغسل التي قام بها المذكور بحوالي (3 ملايين جنيه) تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.