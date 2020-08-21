ضبط 35 قضية.. الداخلية تلاحق مروجي الكيف بمحيط الأندية ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة خلال أربعة أيام، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 35 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (45) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4,697 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وُزنت 1,510 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (500 جرام)، و (827) قرص مخدر مختلف الأنواع، وتنفيذ (17) حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملات (28,465 ألف جنيه - عدد 44 هاتف محمول – عدد 3 سيارة– عدد 3 دراجة نارية – 4 ميزان – عدد 2 قطعة سلاح أبيض).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.