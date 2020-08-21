الداخلية تحبط تهريب شحنة أدوية بقيمة 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المدعمة خارج البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية ، الكائنة بمحافظة الإسكندرية) بطلب إرسال من مقر الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية (جمرك الإسكندرية) إلى (جمرك السويس) مشموله (مستلزمات طبية) لشحنها إلى إحدى الدول العربية وأن داخل المشمول (أدوية مُدعمة) قامت الشركة المذكورة بتجميعها خلال الآونة الأخيرة. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (18502 قرص دوائي مختلفة المنشأ – 1374 شداد عظام مختلفة الأحجام وملحقاتها) بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. Advertisements وأكدت التحريات قيام (مالك الشركات المشار إليها وشركائه) بإرسال عدد (2) طلب إلى جمرك السويس بذات المشمول (مستلزمات طبية) وتم إيداع المشمول بمخازن جمارك السويس لحين استيفاء أصحاب الشأن باقي إجراءات تصدير المشمول وتحديد واجهتهما وأن طلبي الإرسال بهما أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول طلبي الإرسال أسفرت أعمالها عن ضبط ( 41400 قرص دوائي مختلفة الأصناف، 1940 إبرة حياكة طبية مختلفة الأنواع والأحجام، 45 إستاند خاص بها). قُدرت القيمة والرسوم والغرامات والتعويض الجمركي لطلبات الإرسال المشار إليها بمبلغ (2,127,644 إثنان مليون ومائة سبعة وعشرون ألف وستمائة أربعة وأربعون جنيهاً مصريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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