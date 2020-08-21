استغلال نفوذ ونصب وتزوير.. ضبط 6 قضايا بقيمة 46 مليون جنيه خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "نصب سفريات– تزوير أوراق- اتجار في النقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- استغلال نفوذ حقيقي) مُتهم فيها 13 شخص، ضُبط فيها مستندياً أكثر من 46 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى "11 ألف دولار أمريكي- 30500 جنيه مصري" ضبطت بحوزة أحد المتهمين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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