مرور الجيزة: غلق شارع فيصل جزئيا بسبب إزالة عقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع فيصل، اليوم الجمعة. وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع جزئيا في الاتجاه القادم من محطة المطبعة اتجاه الطالبية بموقع إزالة عقار خارج عن خط التنظيم أمام الإدارة التعليمية. وأشارت الإدارة إلى أن الغلق لحين الانتهاء من أعمال الإزالة بالمعدات، حفاظا على سلامه المارة. وتم تحويل الحركة المرورية بالاتجاه الآخر لحين انتهاء أعمال الإزالة دون تعطيل حركة السيارات.

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