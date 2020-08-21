أخبار مصر | حقيقة مد فترة قبول تظلمات الثانوية العامة لمدة أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مد فترة قبول تظلمات الثانوية العامة لمدة أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مد فترة قبول تظلمات الثانوية العامة أسبوعًا.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 عامًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس وحتي يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الحالي.

وأشارت الوزارة الي أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت من يوم الأحد الموافق 9 إغسطس الجاري.