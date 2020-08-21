أخبار مصر | حقيقة استبعاد بعض مستحقي الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة استبعاد بعض مستحقي الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد بعض المستحقين من الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، موضحا انتظام صرف الدفعة الثالثة لكافة المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة، بنفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعتين الأولى والثانية من المنحة والمقدر 500 جنيه لنفس عدد المستحقين دون استبعاد أي منهم وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس الحالي.

تطورات فيروس كورونا بمصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.