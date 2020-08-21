أخبار مصر | أول رد من الحكومة على حذف المستحقين من معاش "تكافل وكرامة"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من الحكومة على حذف المستحقين من معاش "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش التكافل والكرامة.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه قد تم زيادة عدد المستحقين من معاش التكافل والكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما ما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد.

وشددت الوزارة على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة من دون حذف أي منها.