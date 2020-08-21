مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط (1343) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته (3 أطنان دواجن كاملة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس والرائحة وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3٫050 طن كبده ولحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مصنع كمامات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (357000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية – 220 كيلو جرام أقمشة وسلك دعامة – مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 10000 عبوة كرتونية فارغة معده للتعبئة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة – عدد 6 ماكينة خياطة أدوات إنتاج ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (210000 قطعة كمامة منتج نهائى وغير مطابقة للمواصفات الصحية – 46000 قطعة كمامة تحت التجهيز-2000 قطعة أستك بدون مستندات دالة على مصدرها – 500 كرتونة فارغة لزوم التعبئة – 2 ماكينة أدوات إنتاج ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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- ضبط مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (3٬306 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر – 4200 عبوة منظفات صناعية منتج نهائي مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) وبحوزته ( 25 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي محظور إستخدامه في الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك شركة لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة سوهاج (بمحافظة سوهاج) وبحوزته (7 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر – 1150 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الحيواني لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالكة مكتبة لتجارة الخردوات بدائرة مركز شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) وبحوزتها ( 3000 وحدة ألعاب نارية أحجام مختلفة محظور تداولها بالأسواق ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (1٫175 طن أسماك مملحة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية في حالة سيولة تامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.