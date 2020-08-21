مصر | ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (سائق، تباع - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال إستقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم

- عدد 60 جركن بداخلهم 1200 لتر سولار مدعم) وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.

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وتتصدي المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة، لتحسم الجدل القائم بين اتجاهين، فالأول تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.

أما الإتجاه الأخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.

وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالتصدي للفصل وحسم هذا الشأن بعد نظر الطعون التى تقام أمامها علي النتائج النهائية المعلنة بالانتخابات، أما نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لكونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر