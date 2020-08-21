مصر | ننشر الصور الأولى لتحطم سيارة ملاكي إثر انقلاب مقطورة عليها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الصور الأولى لتحطم سيارة ملاكي إثر انقلاب مقطورة عليها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصلت الخليج 365، على الصورة الأولى لتهشم سيارة ملاكي بالكامل إثر انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب عليها بأحد شوارع منطقة دار السلام، دون وقوع أصابات أو وفيات.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود حادث مروري بالقرب من شارع أبو أشرف بدار السلام، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالأخشاب على سيارة ملاكي مركونة بجانب الطريق، مما أسفر عن تحطمها بالكامل كما تبين أنها كانت خالية من الركاب وقت وقوع الحادث، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
غرق باخرة نيلية بمنطقة الدقي
انهار الطابق الثالث من باخرة نيلية بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد البواخر النيلية بالقرب من السفارة السعودية بحي الدقي وسط المحافظة.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت قيادة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار الطابق الثالث بالباخرة إثر قيام العمال بمحاولة انتشالها.
وكشفت التحريات الأولية أن الباخرة سبق أن تعرضت لغرق طابقها الأول العام الماضي.