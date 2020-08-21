شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسباب إطلاق مبادرة «خبر في صورة» من وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام مبادرة «خبر في صورة»، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتستند المبادرة على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة لسرعة اتخاذ خطوات استباقية من الجهات المعنية.
سيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير«عبدالوهاب السهيتي» كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق، على أن يتم اختيار أفضل 5 صور في بداية كل شهر ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية نشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة.
ويتم استقبال الصور على البريد الألكتروني التالي: [email protected]
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