شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي وفاة عصام العريان نتيجة تعدي أحد الضباط عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بأن وفاة الإخواني الإرهابي عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للإعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن.

وأضافت المصدر الأمني، أن تحقيقات النيابة أكدت أن وفاة المذكور جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها.

وأكد المصدر الأمنى أن هذه الإدعاءات تأتى في إطار نهج جماعة الإخوان المستمر لتزييف الحقائق وترويج الشائعات والأكاذيب .