شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط في كافة مجالات الحفاظ علي صحة المواطن ، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات.

في هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ولمدة ستة أيام على التوالي بحملات تفتيشية موسعة للوقوف على مدى التزام المراكز الخاصة لعلاج الادمان والتأهيل النفسي بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المراكز، فضلا على حصولها على التراخيص والاشتراطات اللازمة للعمل في هذا المجال.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، أن هذه الحملات أسفرت تحرير محاضر فورية لعدد من هذه المراكز نتيجة لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم ضبط عدد منها تدار بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز والتي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شارك في هذه الحملات المهندس كيميائي أحمد حسن من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.