شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة» يعلن مد العمل بقانون تملك أهالي سيناء لمدة عام بسعر جنيه واحد للمتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتملك أهالي سيناء منازلهم لمدة عام وبسعر جنيه واحد للمتر المربع .

وأكد المحافظ، أن هذا القانون يسمح للمواطنين بتملك منازلهم وبحد أقصى مساحة 600 مترا مربعا بسعر جنيه واحد للمتر المربع، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة أو مجالس المدن لاستكمال ملفاتهم للتملك.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير حصول المواطنين على المستندات اللازمة لإثبات الملكية «وفي مقدمتها شهادة عدم ازدواج الجنسية»، على أن يتسلم عقد ملكية مسجل بعد سداد القيمة المالية، ونوه بأن آخر موعد هو 15 يوليه 2021.

وأشار إلى أن هناك تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي تم مدها بناء على قرار مجلس الوزراء لمدة شهر آخر تنتهي في 15 من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات الممكنة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث يستمر العمل في تلقي الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع بما فيه من عطلات أسبوعية وفي الفترالت المسائية بعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً.

ونوه المحافظ إلى الإقبال الكبير من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه إلى مجالس المدن لتقديم طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % .

Advertisements