شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات تعذيب الطفلة أمنية: اتهام الوسيطة بالاتجار في البشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القت أجهزة الامن القبض على السمسارة التي توسطت في تشغيل الطفلة أمنية التي تعرضت للتعذيب في منزل بالجيزة على يد ضباط سابق وزوجته المغربية، للتحقيق معها في اتهامها بالاتجار في البشر.

وقال الضابط السابق والمتهم وزوجته في قضية ضرب وتعذيب خادمته الطفلة «أمنية»، انه لم يعتد عليها بالضرب وأنه قام بتسليمها لوالدها عقب قيام الضحية باحداث ما بها من إصابات لعدم رغبتها في الاستمرار في العمل واجبار والدتها لها على البقاء.

وأكد المتهم في تحقيقات النيابة العامه أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة «أمنية»، والمعروفة إعلاميًا بـ”طفلة كفر الشيخ” احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.

وتلقت “النيابة العامة” بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها، والبالغة عشر سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته، وهي مصرية تحمل الجنسية المغربية، والتي تعمل خادمة لديهما، حيث قامت بضربها وحرق جسدها.

وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

وسألت «النيابة العامة» المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتاً مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه؛ أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمون عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقرير طبي مبدئي أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

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هذا وقد انتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.