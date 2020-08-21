شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 49 حالة تعد خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأنه تم إزالة 43 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1405م2 وعدد 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1 قيراط خلال يوم واحد بمختلف جهات الولاية، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 523 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حيث تم تنفيذ 324 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 42479م2 و199 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 177 فدان و5 قيراط.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة السادسة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .