شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتوزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأكثر إحتياجًا والمنقولين من مدينتي رفح والشيخ زويد، من المقيمين بتجمعات مدينة العريش.

وأكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن اللحوم قامت بشرائها وزارة الأوقاف من صكوك الأضاحي، حيث تم توزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا والمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات مدينة العريش.

وأضاف «يونس» أن توزيع لحوم الأضاحي بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش ومديرية التضامن الإجتماعي بشمال سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن الدفعة الثانية التي يتم توزيعها في محافظة شمال سيناء، حيث قامت المديرية الأسبوع الماضي بتوزيع 4 أطنان من اللحوم على المستحقين والأسر التي أضيرت من الأحداث التي شهدتها مدينة بئر العبد.

وقال مدير عام المديرية إن ذلك يأتي في أطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالمواطنين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل في مختلف القري والتجمعات على مستوي الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا على أن وزارة الأوقاف تقوم بحزمة أنشطة خلال العام منها توزيع شنطة رمضان وجمع صكوك الأضاحي، وتوزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى، وتوزيع اللحوم مع بداية العام الهجري والمولد النبوي الشريف، بجانب عدد من الأنشطة الأخرى.

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