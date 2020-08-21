شكرا لقرائتكم خبر عن فتح لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان أمام الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجان الإقتراع في انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية بـ27 محافظة في العاشرة صباح اليوم، وذلك للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجري على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية.

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة وعضو لجنة الانتخابات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ستجرى الانتخابات في 52 لجنة بـ27 محافظة، عدا شمال سيناء تم نقل مقر اللجنة لمحافظة الإسماعيلية، نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة، وبالنسبة للقاهرة فستكون بمقر النقابة العامة في جاردن سيتي، ويحق لـ25 ألف عضو بالجمعية العمومية التصويت، كما يمكن لـ35 ألف أخرين، سداد الاشتراكات والتصويت، يوم الانتخابات».

وتوقع أمين صندوق النقابة، أن يبلغ عدد المصوتين من أعضاء الجمعية العمومية 5 ألاف طبيب أسنان، وهو عدد مقبول، نظرا لانتشار فيروس كورونا، وسنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة كورونا، فلن يتم السماح للطبيب بالإدلاء بصوته إلّا بعد ارتداء ماسك واقي، وسيتم توفير قلم لكل طبيب، إلى جانب منع الانتظار داخل المقر، وتوفير مطهرات للأيدي.

وفتحت النقابة في 21 ديسمبر الماضي باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، إذ ترشّح بالقوائم النهائية، 10 أطباء على مقعد النقيب العام، هم الدكتور خيري المرسي، والدكتور سعيد الباسطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأظهرت القوائم النهائية، ترشّح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق، إلى جانب 53 مرشحّا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم 10 بالتزكية في (القليوبية، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، الوادي الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحر الأحمر، بني سويف)، بالإضافة إلى 47 أخرين على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 تحت السن.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام، و12 عضوًا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

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